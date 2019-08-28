«النمر» يقترح بدائل صحية للمقاصف المدرسية بإشراف مختصي التغذية

اقترح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم الأربعاء، توفير بدائل صحية للمقاصف المدرسية بإشراف مختصي التغذية.

وقال النمر بتغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن منع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بيع الحلوى في المقاصف المدرسية، خطوة صحيحة للأمام.. شكرًا جزيلًا لجهودكم، واقترح توفير خيارات صحية متعددة طازجة بديلة وتحت إشراف مختصين بالتغذية.

كانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وجهت متعهدي المقاصف المدرسية بعدم بيع، الحلوى والشوكولاتة والبطاطس ومشروبات الطاقة والغازية، بالإضافة إلى اللحوم والكبدة، كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، أمس الثلاثاء، الأغذية والمشروبات المسموحة بها والممنوحة في المقصف المدرسي، مؤكِّدةً ضرورة التقيُّد بلائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بذلك.

وقالت الإدارة، في بيان لها، إنّ المأكولات المسموح بها في المقصف تشمل البسكويت بأنواعه والكعك والمغلف آليًّا، والتمور على أن تكون منزوعة النواة ومغلّفة آليًّا، والمكسرات المغلفة آليًّا، والفطائر المغلفة آليًّا، والشطائر؛ حيث يُسمح بتحضير وتقديم شطائر البيض المسلوق والمربى والعسل والجبن واللبنة والزعتر والسبانخ وزبدة الفول السوداني، ويُضاف إليها شطائر الفول والحمص، بالإضافة إلى الفواكه والخضراوات الطازجة.

كما أكدت مصادر «عاجل»، أمس الأول الاثنين، أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، أصدرت تعميمًا بشأن آلية تشغيل المقاصف المدرسية، مطالبة بسرعة إنهاء التعاقد مع متعهد تشغيل المقصف المدرسي، بعد ملاحظته ضعف الإنجاز في هذا الجانب حتى الآن، وأوضحت أن مدير تعليم جدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي، أكد ضرورة الانتهاء من إجراءات الاتفاق المبدئي مع المتعهدين وتزويد إدارة خدمات الطلاب بإشعار الاتفاق المبدئي لتشغيل المقصف المدرسي، قبل نهاية يوم الخميس الموافق ٢٩/١٢.