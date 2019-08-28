مستشفى عسير ينقذ عين مريضة من خطر العمى

تمكن فريق طبي بمستشفى عسير المركزي، من إجراء عملية نوعية بالمنظار لمريضة كانت تعاني التهاباً فطرياً مزمناً في الجيوب الأنفية، هدد عين المريضة. وبعد امتداد الالتهاب إلى العين، أدى إلى بروزها من محجرها مع حدوث ازدواجية وضعف في الإبصار، وبعد التدخل الجراحي تم إنقاذ المريضة، والمحافظة على حدة النظر وخروج الحالة من المستشفى بصحة جيدة . وقد أُجريت العملية بقيادة الدكتور علي حسن الزرعي استشاري جراحة الأنف والجيوب الأنفية وجراحة قاع الجمجمة والفريق الطبي المساعد.

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