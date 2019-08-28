البنوك السعودية توضح إجراءات حماية الشيكات والتعاملات البنكية

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية إجراءات حماية الشيكات والتعاملات البنكية والشراء عبر الإنترنت.

وقالت اللجنة، في إنفوجراف - اطلعت عليه «عاجل»-، عبر حسابها بموقع «تويتر»، إنه لضمان تعامل آمن بالشيكات، يُستحسن استخدام قلم الحبر الدائم عند كتابة الشيك، وعدم ترك أي مساحة فارغة خلاله؛ لأنها ستكون فرصة جيدة للمحتالين لاستغلالها.

ولحماية بطاقة الصراف الآلي، أكدت لجنة التوعية المصرفية، ضرورة الحذر عند استخدامها، واستخدام اليد لتغطية شاشة جهاز الصراف ولوحة المفاتيح، مع التوقف عن إي إجراء في حالة الشك بوجود جهاز غير عادي متصل بجهاز الصراف الآلي، وإبلاغ البنك على الفور في حال ملاحظة أمر غير معتاد، وسرعة الابلاغ عن البطاقة المفقودة والانتظار حتى سحب الإيصال بدلًا من القائه في سلة المهملات؛ لمنع وصول المحتالين إلى البيانات.

ولحماية التعاملات البنكية عبر الإنترنت، أوصت لجنة التوعية المصرفية، باختيار كلمات مرور قوية في التعاملات المالية، بحيث تتضمن أحرفًا كبيرة وصغيرة ورموزًا وأرقامًا، مع الابتعاد عن الأسماء والكلمات الشائعة وتواريخ الميلاد وأرقام بطاقة الهوية، ويفضل تغيير كلمة المرور أكثر من مرة خلال العام، واستخدام برامج إدارة كلمات المرور لجميع الحسابات، والاحتفاظ بها مع رقم التعريف الشخصي دون مشاركتها مع أحد.

وبشأن الشراء الآمن عبر الإنترنت، جددت اللجنة التأكيد على ضرورة، مراعاة صحة العروض المقدمة للمشتريات المختلفة، مع الحذر من العروض التي تتضمن أسعارًا منخفضة؛ كونها تدل على أشياء غير واقعية، بالإضافة إلى مقارنة أسعار المنتجات ذاتها مع المواقع الأخرى، وجمع معلومات وافية عن المتجر الذي يتم التعامل معه، ويفضل التحقق من رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني، كما يستحسن عدم إدخال بيانات بطاقة الائتمان إلا مع المتاجر الموثوقة، والاحتفاظ ببيانات عمليات الشراء ورسائل البريد الإلكتروني، وعدم استخدام أي معلومات أو بيانات خاصة أكثر من اللازم عند عملية الشراء والدفع.