بالصور.. محافظ الداير يرعى جائزة طلان للتميز ويُكرِّم ذوي الشهداء

رعى محافظ الداير، نايف بن ناصر لبدة، الحفل الختامي لجائزة طلان للتميز في دورتها الرابعة لهذا لعام ١٤٤٠هـ وكرَّم الفائزين، في المحنية، بحضور ضيف شرف الجائزة، عضو هيئة خبراء التعليم، الدكتور عسيري الأحوس، ومديري الدوائر الحكومية بالمحافظة وأعيان ومشايخ قبائل بني مالك.

وعبَّر المحافظ في كلمة بهذه المناسبة عن سعادته برعاية الحفل لرعاية التميز وتكريم المتميزين، موجهًا الشكر للقائمين على الجائزة والرعاة، قائلًا: أرجو أن يوفق الله الجميع لنقدم العمل الناجح في ظل الدعم اللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، معلنًا عن دعمه للجائزة بمبلغ عشرة آلاف ريال من صندوق المحافظة؛ تشجيعًا للتميز وتحفيزًا للشباب نحو الإبداع.

وافتتح الحفل بالنشيد الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم رحب أمين الجائزة عيسى المالكي بمحافظ الداير وضيف شرف الجائزة والحضور، مبينًا أنّ ما يزيدُ هذه الجائزة أهميةً في هذه المرحلةِ أنَّها تتوافقُ مع توجّهاتِ الرؤيةِ الجديدةِ للمملكةِ وتطلعاتِها المستقبلية، مما يجعل أمانة الجائزة تضاعف عملَها لجعلِها أكثرَ استلهامًا واستجابةً لتوجهاتِ الرؤيةِ الجديدة، والتي من شأنها أن تسهمَ بكفاءةٍ في بناءِ صرحِ الوطن.

وشاهد الحضور فيلمًا وثائقيًّا عن الجائزة وفروعها الثلاثة عشر، ثم أوبريت «وسام الفخر» بقيادة الشاعر مداوي العليلي وأداء الفرقة الشعبية المميزة، بعد ذلك أعلنت أسماء الفائزين والمكرمين بالجائزة البالغ عددهم ٤٠ مكرمًا؛ حيث استلموا جوائزهم من راعي الحفل وضيف شرف الجائزة.

وتلا ذلك فقرة «فخر الجائزة»؛ لتكريم ذوي الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الوطن من أبناء القبيلة وهم: ذوو الشهداء: فرحان أحمد مساري العليلي، وعبدالله مفرح مانع العليلي وحسين فرحان يحيى العليلي، وحسن يحيى محمد العليلي، وتم تكريمهم اعتزازًا بهم وبتضحياتهم، بالإضافة إلى عميد كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة الدكتور محمد المالكي وملازم طيار ماجد المالكي وملازم أول خالد حيان والأطباء سلمان جبران فرحان سلطان جبران فرحان وموسى اسماعيل المالكي.