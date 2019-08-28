«التقاعد»: صرفنا 40 مليار ريال لـ«المعاشات».. وأنهينا 1.2 مليون معاملة

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي المبالغ التي صُرفت للمتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال النصف الأول من العام المالي 2019م، بلغت 40 مليار ريال، حيث زادت المبالغ المصروفة بمقدار 3.5 مليار ريال عن نفس الفترة من العام المالي 2018م.
كما بلغ عدد المتقاعدين خلال النصف الأول من عام 2019م (29،474) متقاعدًا في حين كان عدد المتقاعدين خلال ذات الفترة من عام 2018م (25،981) متقاعدًا بزيادة قدرها (13%)، ليبلغ إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفين حتى نهاية النصف الأول من عام 2019م (933،184) متقاعدًا، يصرف لهم شهريًّا (6.6) مليار ريال.
من جانب آخر، أنهت المؤسسة أكثر من (1.2) مليون معاملة خلال النصف الأول من عام 2019م، منها (88%) معاملة إلكترونية أنجزت دون أي تدخل بشري، والذي يسهم في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز توجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز التعاملات الرقمية بكل فعالية وكفاءة.
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