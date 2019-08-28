بالصور.. أمانة نجران تعدِّل حركة السير بـ«الجربة».. وتوضّح السبب

أعلنت أمانة منطقة نجران، اليوم الأربعاء، تعديل حركة السير بشارع الجربة بشكل مؤقت، وقالت الأمانة في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»: «تود أمانة منطقة نجران إحاطتكم بأنه سيتم تعديل حركة السير بشارع الجربة مؤقتًا، حتى يتم الانتهاء من أعمال ربط عبارة شارع الجربة بعبارة شارع الحراج».
وأضاف البيان: «الطرق البديلة للمتجهين من شارع الحراج أو شارع الجربة باتجاه حي أبا السعود، سيكون من خلال طريق الملك عبدالله، والمتجهين من حي أبا السعود باتجاه الجربة، فلا يزال الطريق البديل متاحًا عبر الشارع الواقع شرق المستشفى العام».
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