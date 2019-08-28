تشغيل المرحلة الثالثة من محطات الفحص الفني خلال الفترة المسائية

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات تمديد العمل في 7 محطات أخرى في الفترة المسائية بدءاً من الأحد القادم، وتشمل محطات: حائل، الخرج، تبوك، ينبع، جازان، نجران، حفر الباطن. وقالت إدارة الفحص الفني إن استقبال المركبات في هذه المحطات سيستمر حتى 11 مساء من الأحد إلى الخميس، فيما سيكون عملها في يوم السبت حتى 10 مساء. وقالت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات إن هذا يأتي ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها محطات الفحص الفني الدوري للسيارات تسهيلاً على المواطنين والمقيمين وتمكيناً لهم من فحص مركباتهم بيسر وسهولة خلال الفترة المسائية، بمتابعة وتعليمات من مدير عام المرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي. وكانت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات قد نفذت المرحلتين الأولى والثانية من تمديد عمل المحطات، حيث شملت محطتي الفحص في الرياض على طريق الدمام وعلى طريق ديراب، ومحطتي جدة بحي النزهة وحي الشفاء جنوب جدة، ومحطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، أبها، القصيم، الهفوف، والطائف. يذكر أن الفحص الفني بالمملكة أثبت بعد دراسة النظم المطبقة في دول مختلفة وإجراء مقارنات توصلت إلى أنه يعد من أفضل البرامج المطبقة حتى الآن في جميع أنحاء العالم، حيث إن الفحص الفني الدوري في المملكة عضو في المنظمة العالمية لمهندسي السيارات ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، وعضو في المنظمة الدولية لفحص المركبات ومقرها بلجيكا التي تهتم بالتأكد من قواعد السلامة في المركبات، كما أن الفحص الفني الدوري للسيارات في المملكة عضو في المنظمة العربية للسلامة المرورية ومقرها تونس.



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