حج / دبلوماسيون يزورون ملتقى ومعرض العمرة



جدة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

زار عدد من الوفود والدبلوماسيين من سفراء وقناصل معتمدين في المملكة، ملتقى ومعرض العمرة، المقام في مركز جدة للفعاليات والمعارض في الفترة ما بين 26 - 28 من الشهر الجاري، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, بحضور معالي وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن.

وتجول الوفود في أروقة الملتقى واطلعوا على الاستعدادات لموسم العمرة الحالي والإجراءات والتنظيمات الجديدة.

وأشاد القنصل العام لليونان مايكل فوتوسيس، بجهود وزارة الحج والعمرة التي تقوم بها في خدمة ملايين المسلمين الذين يأتون إلى مكة المكرمة, عاداً الملتقى فرصة جيدة للتعرف على المبادرات والمشاريع التي تتبناها الوزارة لخدمة المسلمين القادمين لأداء مناسك الحج والعمرة من جميع أنحاء العالم، متمنيا للقائمين على الملتقى كل التوفيق والنجاح.

من جهته قدم رئيس مكتب شؤون الحجاج بجمهورية تشاد الجنرال ادريس دوكوني الدكير, التهنئة لحكومة خادم الحرمين الشريفين على نجاح موسم الحج هذا العام، معرباً عن سعادته بالحضور الكبير الذي شهده الملتقى الذي يؤكد حرص الوزارة على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وشارك في ملتقى ومعرض العمرة الأول من نوعه في المملكة 160 شركة ومقدم خدمة بقطاع خدمات العمرة لعرض ابتكاراتها ومنتجاتها التي تقدمها للمعتمرين وتبادل الخبرات والفرص من أجل تحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

17:58ت م

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