السعودية اليوم / محافظ طريف يستقبل مدير المحطات الداخلية بمطارات الشمال والجنوب



طريف 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

استقبل محافظ طريف بدر بن نجر الصقر في مقر المحافظة اليوم, مدير المحطات الداخلية بمطارات الشمال والجنوب فيصل بن محمد الحميد والوفد المرافق له.

وجرىة خلال الاستقبال بحث العديد من الاحتياجات أهمها إمكانية عودة رحلة جدة لتكون يومي الإثنين والسبت نزولاً عند رغبة الكثير من الأهالي.

// انتهى //

16:58ت م

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