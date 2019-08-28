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2019-08-28 أمريكا تعاقب شبكتين خرقتا العقوبات على إيران متابعات الخليج 365 - واس فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شبكتين تقول إنهما على صلة بالحكومة والمؤسسات العسكرية الإيرانية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان اليوم: إن إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونغ كونغ واجهة للتحايل على العقوبات الأمريكية والدولية وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران.

وأضافت الوزارة في بيانها أن الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية.









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