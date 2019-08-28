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يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ظهر يوم غد الخميس؛ حفل تدشين مدارس الطفولة المبكرة، وافتتاح أول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة منذ ثماني سنوات، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وتأتي مدارس الطفولة المبكرة كمشروع وطني يعكس توجهات القيادة ودعمها لتحسين جودة التعليم، وحصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة؛ حيث تم تأهيل 1460 مدرسة قائمة في مناطق المملكة؛ لاستيعاب فصول جديدة لرياض الأطفال والصفوف الأولية، إلى جانب إسناد تدريس الصفوف الأولية (بنين) لمعلمات، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى مستقلة للبنات.
وتعمل وزارة التعليم على إعادة تأهيل 71 مشروعًا صينيًّا متعثرًا، وتضم 102 مبنى تتم معالجتها وفق خطة زمنية تعمل عليها الجهات المختصة في الوزارة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية تحفز على التعلم وتحسن من نواتجه.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 06:43 PM
تحت رعاية أمير الرياض وبحضور وزير التعليم "آل الشيخ"
يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ظهر يوم غد الخميس؛ حفل تدشين مدارس الطفولة المبكرة، وافتتاح أول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة منذ ثماني سنوات، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وتأتي مدارس الطفولة المبكرة كمشروع وطني يعكس توجهات القيادة ودعمها لتحسين جودة التعليم، وحصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة؛ حيث تم تأهيل 1460 مدرسة قائمة في مناطق المملكة؛ لاستيعاب فصول جديدة لرياض الأطفال والصفوف الأولية، إلى جانب إسناد تدريس الصفوف الأولية (بنين) لمعلمات، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى مستقلة للبنات.
وتعمل وزارة التعليم على إعادة تأهيل 71 مشروعًا صينيًّا متعثرًا، وتضم 102 مبنى تتم معالجتها وفق خطة زمنية تعمل عليها الجهات المختصة في الوزارة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية تحفز على التعلم وتحسن من نواتجه.
، "التعليم" تدشن غدًا مدارس الطفولة المبكرة وتفتتح أول المشروعات الصينية المتعثرة ،
المصدر : الخليج 365
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