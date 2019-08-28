، جناح "بنفيكا" البرتغالي مطلوب في "النصر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبلغ قيمته السوقية 2 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن أن الجناح البرازيلي كايو لوكاس نجم بنفيكا البرتغالي؛ قد بات في دائرة اهتمامات الإدارة النصراوية بطلب من المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا,

وبحسب ما نقلت عديد من الصحف فإن المدرب طلب من إدارة النصر الحصول على اللاعب مدة موسم بنظام الإعارة، علمًا بأن اللاعب الخليج 365 له تمثيل العين الإماراتي.

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية نحو 2 مليون يورو، وكان في آخر ثلاثة مواسم له مع العين الإماراتي؛ حيث سجل 48 هدفًا في 120 مباراة، علمًا بأن اللاعب انضمّ لبنفيكا الموسم الحالي، وسيكون أمر انتقاله لصالح النصر صعبًا إلى حد كبير، علمًا بأن فترة الانتقالات الصيفية في الكرة السعودية تنتهي آخر الشهر الجاري.