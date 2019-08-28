- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - شنّ خوان كارلوس أوبليتاس، المدير الفني السابق للمنتخب البيروفي؛ هجومًا لاذعًا على ابن جلدته أندريه كاريلو المحترف في صفوف الهلال، معتبرًا أن خياره اللعب للنادي السعودي تحكّم فيه الجانب الاقتصادي.
وقال المدرب السابق لبرنامج إذاعي في بيرو: "كاريلو كان بإمكانه اللعب لأي ناد أوروبي بسهولة، وكان سيفرض شروطه، لكنه اختار المادة قبل الفنيات.. أمر صعب أن يبقى اللاعب في الدوريات العربية لمدة أربعة مواسم قادمة".
وتحدث المدرب السابق عن أن كرة القدم الأوروبية بالتأكيد أقوى من نظيرتها في الجوانب الفنية عن نظيرتها في الجزيرة العربية، معربًا في الوقت ذاته عن احترامه للكرة السعودية.
مدرب المنتخب "البيروفي" السابق يشنّ هجومًا لاذعًا على "كاريلو" محترف "الهلال"محمد السيّد الخليج 365 2019-08-28
شنّ خوان كارلوس أوبليتاس، المدير الفني السابق للمنتخب البيروفي؛ هجومًا لاذعًا على ابن جلدته أندريه كاريلو المحترف في صفوف الهلال، معتبرًا أن خياره اللعب للنادي السعودي تحكّم فيه الجانب الاقتصادي.
وقال المدرب السابق لبرنامج إذاعي في بيرو: "كاريلو كان بإمكانه اللعب لأي ناد أوروبي بسهولة، وكان سيفرض شروطه، لكنه اختار المادة قبل الفنيات.. أمر صعب أن يبقى اللاعب في الدوريات العربية لمدة أربعة مواسم قادمة".
وتحدث المدرب السابق عن أن كرة القدم الأوروبية بالتأكيد أقوى من نظيرتها في الجوانب الفنية عن نظيرتها في الجزيرة العربية، معربًا في الوقت ذاته عن احترامه للكرة السعودية.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
04:32 PM
شنّ خوان كارلوس أوبليتاس، المدير الفني السابق للمنتخب البيروفي؛ هجومًا لاذعًا على ابن جلدته أندريه كاريلو المحترف في صفوف الهلال، معتبرًا أن خياره اللعب للنادي السعودي تحكّم فيه الجانب الاقتصادي.
وقال المدرب السابق لبرنامج إذاعي في بيرو: "كاريلو كان بإمكانه اللعب لأي ناد أوروبي بسهولة، وكان سيفرض شروطه، لكنه اختار المادة قبل الفنيات.. أمر صعب أن يبقى اللاعب في الدوريات العربية لمدة أربعة مواسم قادمة".
وتحدث المدرب السابق عن أن كرة القدم الأوروبية بالتأكيد أقوى من نظيرتها في الجوانب الفنية عن نظيرتها في الجزيرة العربية، معربًا في الوقت ذاته عن احترامه للكرة السعودية.
، مدرب المنتخب "البيروفي" السابق يشنّ هجومًا لاذعًا على "كاريلو" محترف "الهلال" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب المنتخب "البيروفي" السابق يشنّ هجومًا لاذعًا على "كاريلو" محترف "الهلال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.