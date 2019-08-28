السعودية | خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم

المناطق_واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية عشرة قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، كما اشتمل الأمر على ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين قاضٍ على درجة (ملازم قضائي).

وأشار معاليه إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية تُجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء ومنسوبيه من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خلال دعم كادره القضائي ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.