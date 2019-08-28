السعودية | ” حقوق الإنسان ” : أي إشارة ذات مدلول جنسي تجاه المرأة يعد جريمة تحرش

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ” حقوق الإنسان ” : أي إشارة ذات مدلول جنسي تجاه المرأة يعد جريمة تحرش والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض
أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن أي قول أو فعل أو أشارة ذات مدلول جنسي تجاه المرأة، يعد ” جريمة تحرش ” .
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” أي قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تجاه المرأة يمس جسدها أو عرضها أو يخدش حياءها بأي وسيلة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي يعد جريمة تحرش ” .
وأوضحت الهيئة أن العقوبة في هذه الحالة تصل للسجن سنتين وغرامة مئة ألف ريال.
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