السعودية | ” حقوق الإنسان ” : أي إشارة ذات مدلول جنسي تجاه المرأة يعد جريمة تحرش

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض

أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن أي قول أو فعل أو أشارة ذات مدلول جنسي تجاه المرأة، يعد ” جريمة تحرش ” .

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وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” أي قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تجاه المرأة يمس جسدها أو عرضها أو يخدش حياءها بأي وسيلة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي يعد جريمة تحرش ” .

وأوضحت الهيئة أن العقوبة في هذه الحالة تصل للسجن سنتين وغرامة مئة ألف ريال.