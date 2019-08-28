فيديو.. جالية آسيوية تتبرك بأثر في ينبع النخل ينسبونه زوراً للرسول

2019-08-28

متابعات الخليج 365 - ينبع

وثّق مقطع فيديو تبرك عدد من أبناء الجالية الآسيوية بجبل في ينبع النخل به آثار أقدام يزعمون أنها قدم الرسول صلى الله عليه وسلم.

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وتم تداول المقطع بشكل واسع النطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة للوقوف على الأمر.

وأفادت المعلومات المتداولة مع المقطع أنه تم إزالة هذا الأثر.

