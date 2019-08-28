- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. جالية آسيوية تتبرك بأثر في ينبع النخل ينسبونه زوراً للرسول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. جالية آسيوية تتبرك بأثر في ينبع النخل ينسبونه زوراً للرسول
متابعات الخليج 365 - ينبع
وثّق مقطع فيديو تبرك عدد من أبناء الجالية الآسيوية بجبل في ينبع النخل به آثار أقدام يزعمون أنها قدم الرسول صلى الله عليه وسلم.
وتم تداول المقطع بشكل واسع النطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة للوقوف على الأمر.
وأفادت المعلومات المتداولة مع المقطع أنه تم إزالة هذا الأثر.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. جالية آسيوية تتبرك بأثر في ينبع النخل ينسبونه زوراً للرسول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.