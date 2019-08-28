الان تتابع بقرار “آل الشيخ”.. الدكتور المقبل وكيلا لوزارة التعليم للتعليم العام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 16 دقيقة - 6:20 م, 28 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف الدكتور محمد بن سعود المقبل، وكيلا للوزارة للتعليم العام، لمدة عام، على أن يمارس اختصاصاته وصلاحياته وفقًا للقرارات الصادرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بقرار “آل الشيخ”.. الدكتور المقبل وكيلا لوزارة التعليم للتعليم العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.