القطاع الخاص يتأهب لاستقبال أول قيادات وطنية شابة تدربت في أكاديمية “هدف” للقيادة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

يتأهب القطاع الخاص، لاستقبال أول قيادات وطنية شابة تدربت في أكاديمية “هدف” للقيادة، التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية، إذ أعلن “هدف”، عن بدء تدريب أولى الدفعات المسجلة في أكاديمية “هدف” للقيادة، يوم الأحد المقبل، وذلك بهدف تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص.

وتحقق الأكاديمية نقلة نوعية في تغيير خارطة سوق العمل من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

Advertisements

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًا، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وتم تصميم البرنامج التدريبي ليكون رحلة تطوير متكاملة لمدة 12 أسبوعًا تشتمل على خمس مراحل، تبدأ من عملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة التالية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 ايام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

ويمكن للمنشآت ترشيح منسوبيها وتسجيلهم في الأكاديمية والتسجيل من خلال زيارة البوابة الالكترونية لأكاديمية “هدف” للقيادة، في حين تم وضع شروط الالتحاق، إذ يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلًا على شهادة بكالوريوس، وخبرة علمية لمدة 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية.