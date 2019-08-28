الان تتابع “الغذاء والدواء” تمنع استخدام السكر المضاف أو مصادره والمنكهات في العصائر الطازجة وخلطاتها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه اعتبارًا من أول يناير 2020، سيتم منع استخدام السكر المضاف أو مصادره في العصائر الطازجة وخلطاتها.
وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “اعتبارًا من 1 يناير 2020.. الغذاء والدواء تمنع استخدام السكر المضاف أو مصادره (العسل، شراب الجلوكوز) والمنكهات والملونات ومشروبات الطاقة في العصائر الطازجة وخلطاتها”.
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