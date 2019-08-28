“الغذاء والدواء” تمنع استخدام السكر المضاف أو مصادره والمنكهات في العصائر الطازجة وخلطاتها

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه اعتبارًا من أول يناير 2020، سيتم منع استخدام السكر المضاف أو مصادره في العصائر الطازجة وخلطاتها.

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “اعتبارًا من 1 يناير 2020.. الغذاء والدواء تمنع استخدام السكر المضاف أو مصادره (العسل، شراب الجلوكوز) والمنكهات والملونات ومشروبات الطاقة في العصائر الطازجة وخلطاتها”.