، اكتمال توزيع المقررات بـ"تعليم صبيا" بنسبة 100 ٪ ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحازمي" ثمّن جهود مسؤولي "التعليم"

وقف مدير "تعليم صبيا" ضيف الله بن علي الحازمي، ميدانياً على عملية توزيع المقررات، وترحيلها إلى مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها، من خلال زيارته التفقدية اليوم، لمستودعات الكتب الرئيسية التابعة للإدارة.

وقال رئيس قسم أمانة "تعليم صبيا" محمد محرق: "الأمانة بتنسيق مع قسم المقررات الدراسية، وإدارة المستودعات قد عملوا منذ وقت مبكر، بتوجيه من مدير التعليم على الإشراف على استلام الكتب من وزارة التعليم، ومن ثم توزيعها على مكاتب التعليم، والمدارس التابعة لها وفق آليات محددة".

من جانبه، قال مشرف المقررات الدراسية ماجد عذيق إنه "قد تم وضع خطة لترحيل الكتب من المستودعات الكبرى نحو مستودعات مكاتب التعليم، وفق إجراءات دقيقة ومرنة؛ بحيث ترحل الكتب الدراسية إلى مكاتب التعليم العشرة، ومن ثم توزع على 1239 مدرسة للبنين والبنات، لتصل في النهاية إلى طاولة 136383 طالب وطالبة بتعليم صبيا".

وقدم "الحازمي" شكره لقيادات وزارة التعليم؛ لمتابعتهم ترحيل الكتب الدراسية بما يضمن بداية عام دراسي جاد ومكتمل التجهيزات، مثمناً لمسؤول "تعليم صبيا" في الأمانة، وقسم المقررات، ومكاتب التعليم، والقائمين على المستودعات جهودهم وتفانيهم في سبيل وصول المقررات الدراسية للمستفيد الأول ألا وهو الطالب.

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