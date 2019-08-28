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رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اليوم، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات التي اتخذها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، لإقامة رالي دكار السعودية الدولي، الذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير 2020م.
وبحسب العرض، فإن السباق سينطلق من مدينة جدة، ويمر بالعديد من المواقع بالمنطقة وعددٍ من مناطق المملكة.
من جهته، ثمّن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، دعم أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، للفعاليات الوطنية ومنها أنشطة رياضة السيارات، وتوجيه القطاعات المعنية بتقديم جميع التسهيلات والدعم اللازم لإنجاحها وإبرازها بالشكل الذي يليق باسم المملكة.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 05:48 PM
للوقوف على آخر تجهيزات رالي دكار السعودية الدوليأمير مكة يرأس اجتماع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية
رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اليوم، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات التي اتخذها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، لإقامة رالي دكار السعودية الدولي، الذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير 2020م.
وبحسب العرض، فإن السباق سينطلق من مدينة جدة، ويمر بالعديد من المواقع بالمنطقة وعددٍ من مناطق المملكة.
من جهته، ثمّن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، دعم أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، للفعاليات الوطنية ومنها أنشطة رياضة السيارات، وتوجيه القطاعات المعنية بتقديم جميع التسهيلات والدعم اللازم لإنجاحها وإبرازها بالشكل الذي يليق باسم المملكة.
، أمير مكة يرأس اجتماع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ،
المصدر : الخليج 365
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