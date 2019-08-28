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"السفياني" لإدارة التواصل والعلاقات بـ"صحة الباحة"

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محمد بن مسعود - الدمام - كلفت صحة الباحة، عبد المحسن السفياني، بالعمل في إدارة التواصل والعلاقات العامة في المديرية العامة للشؤون الصحية، بمنطقة الباحة.

ويعد "السفياني" من الكوادر الإعلامية المميزة التي لها مجهود في الساحة الإعلامية، وشارك في العديد من البرامج التنموية والمجتمعية والمهرجانات الوطنية.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 05:07 PM

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"السفياني" لإدارة التواصل والعلاقات بـ"صحة الباحة"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

كلفت صحة الباحة، عبد المحسن السفياني، بالعمل في إدارة التواصل والعلاقات العامة في المديرية العامة للشؤون الصحية، بمنطقة الباحة.

ويعد "السفياني" من الكوادر الإعلامية المميزة التي لها مجهود في الساحة الإعلامية، وشارك في العديد من البرامج التنموية والمجتمعية والمهرجانات الوطنية.

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، "السفياني" لإدارة التواصل والعلاقات بـ"صحة الباحة" ،
المصدر : الخليج 365

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