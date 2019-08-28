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تذاكر مجانية وهدايا للجمهور الفيحاوي في مباراة الحزم

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محمد بن مسعود - الدمام - تقديرًا للدور الحيوي والمهم للجمهور الفيحاوي؛ وجّه رئيس النادي عبدالله أبانمي بتسخير كافة الإمكانيات من أجل تقديم أفضل خدمة للجمهور وتنظيم فعاليات مصاحبة للمباريات تجعل من حضور المباريات تجربة ممتعة؛ استعداداً لأول مباراة تقام على أرض الفيحاء في الموسم الرياضي الحالي، والتي يستضيف فيها الفيحاء نظيره الحزم ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير للمحترفين.

وقد تم الإعلان عن تقديم 4000 تذكرة مجانية من خلال تبرعات مختلفة من داعمي النادي ومحبيه، كما سيتم تقديم 500 كوبون مقدم لطب الأسنان، و3 أجهزة آيفون، ويوم في شالية، إلى جانب تواجد عربات "فود ترك" في مداخل الملعب، ومنطقة للألعاب الهوائية المخصصة للأطفال.

كما أنهى مجلس الجمهور الفيحاوي كافة التحضيرات لاستقبال الجمهور الفيحاوي؛ حيث سيقدم أدوات التشجيع والأعلام الفيحاوية على الجماهير الحاضرة للمباراة.

تذاكر مجانية وهدايا للجمهور الفيحاوي في مباراة الحزم

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 05:04 PM

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تذاكر مجانية وهدايا للجمهور الفيحاوي في مباراة الحزم
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تقديرًا للدور الحيوي والمهم للجمهور الفيحاوي؛ وجّه رئيس النادي عبدالله أبانمي بتسخير كافة الإمكانيات من أجل تقديم أفضل خدمة للجمهور وتنظيم فعاليات مصاحبة للمباريات تجعل من حضور المباريات تجربة ممتعة؛ استعداداً لأول مباراة تقام على أرض الفيحاء في الموسم الرياضي الحالي، والتي يستضيف فيها الفيحاء نظيره الحزم ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد تم الإعلان عن تقديم 4000 تذكرة مجانية من خلال تبرعات مختلفة من داعمي النادي ومحبيه، كما سيتم تقديم 500 كوبون مقدم لطب الأسنان، و3 أجهزة آيفون، ويوم في شالية، إلى جانب تواجد عربات "فود ترك" في مداخل الملعب، ومنطقة للألعاب الهوائية المخصصة للأطفال.

كما أنهى مجلس الجمهور الفيحاوي كافة التحضيرات لاستقبال الجمهور الفيحاوي؛ حيث سيقدم أدوات التشجيع والأعلام الفيحاوية على الجماهير الحاضرة للمباراة.

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المصدر : الخليج 365

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