- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - تقديرًا للدور الحيوي والمهم للجمهور الفيحاوي؛ وجّه رئيس النادي عبدالله أبانمي بتسخير كافة الإمكانيات من أجل تقديم أفضل خدمة للجمهور وتنظيم فعاليات مصاحبة للمباريات تجعل من حضور المباريات تجربة ممتعة؛ استعداداً لأول مباراة تقام على أرض الفيحاء في الموسم الرياضي الحالي، والتي يستضيف فيها الفيحاء نظيره الحزم ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقد تم الإعلان عن تقديم 4000 تذكرة مجانية من خلال تبرعات مختلفة من داعمي النادي ومحبيه، كما سيتم تقديم 500 كوبون مقدم لطب الأسنان، و3 أجهزة آيفون، ويوم في شالية، إلى جانب تواجد عربات "فود ترك" في مداخل الملعب، ومنطقة للألعاب الهوائية المخصصة للأطفال.
كما أنهى مجلس الجمهور الفيحاوي كافة التحضيرات لاستقبال الجمهور الفيحاوي؛ حيث سيقدم أدوات التشجيع والأعلام الفيحاوية على الجماهير الحاضرة للمباراة.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 05:04 PM
تقديرًا للدور الحيوي والمهم للجمهور الفيحاوي؛ وجّه رئيس النادي عبدالله أبانمي بتسخير كافة الإمكانيات من أجل تقديم أفضل خدمة للجمهور وتنظيم فعاليات مصاحبة للمباريات تجعل من حضور المباريات تجربة ممتعة؛ استعداداً لأول مباراة تقام على أرض الفيحاء في الموسم الرياضي الحالي، والتي يستضيف فيها الفيحاء نظيره الحزم ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقد تم الإعلان عن تقديم 4000 تذكرة مجانية من خلال تبرعات مختلفة من داعمي النادي ومحبيه، كما سيتم تقديم 500 كوبون مقدم لطب الأسنان، و3 أجهزة آيفون، ويوم في شالية، إلى جانب تواجد عربات "فود ترك" في مداخل الملعب، ومنطقة للألعاب الهوائية المخصصة للأطفال.
كما أنهى مجلس الجمهور الفيحاوي كافة التحضيرات لاستقبال الجمهور الفيحاوي؛ حيث سيقدم أدوات التشجيع والأعلام الفيحاوية على الجماهير الحاضرة للمباراة.
، تذاكر مجانية وهدايا للجمهور الفيحاوي في مباراة الحزم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر تذاكر مجانية وهدايا للجمهور الفيحاوي في مباراة الحزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.