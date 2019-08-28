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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض اليوم؛ وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية، ووزير التنمية الدولية الدكتور أندروا موريسون.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء نائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل عامودي، والوزير المفوض إبراهيم بن بيشان، والمستشار إيهاب النجار.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 04:57 PM
بحث عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض اليوم؛ وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية، ووزير التنمية الدولية الدكتور أندروا موريسون.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء نائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل عامودي، والوزير المفوض إبراهيم بن بيشان، والمستشار إيهاب النجار.
، "الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره البريطاني ،
المصدر : الخليج 365
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