دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظيفة شاغرة

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عبر وكالة للتطوير، عن توفر وظيفة شاغرة بمركز تطوير التعليم الجامعي على بند الأجور فئة (ج) ذات الرقم (214).

وتحمل الوظيفة المتاحة مسمى «موزع بريد»، حيث ترغب الوكالة لشغلها بمواطن سعودي عن طريق المسابقة الوظيفية، على أن يستمر التقديم إلى يوم العاشر من محرم المقبل يوميًا من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً بمركز تطوير التعليم الجامعي مبنى رقم A23 البرج الجنوبي بالقاعة، وذلك بحضور المتقدم، وتشمل شروط الوظيفة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة، ورخصة قيادة.

يُذكر أن نظام الخدمة المدنية، ينص على الشروط العامّة للتعيين في الوظائف الحكومية، والتي من بينها أن يكون الموظف المعين سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين استخدام غير السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب القواعد التي يضعها مجلس الوزراء بهذا الشأن.

كما تشمل الشروط العامة للوظائف، أن يكون الموظف عند تعيينه مكملًا 18 عامًا من العمر ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه أن يكون غير محكوم عليه بحدّ شرعي أو بالقصاص.

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