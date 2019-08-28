“آل الشيخ” يعلن بدء التنسيق لمعرض “أنا عربية”.. ويدعو سيدات الوطن العربي...

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بدء التنسيق لمعرض “أنا عربية”، مع المدير التنفيذي لشركة التمكين الدكتورة وفاء الرشيد، داعياً المصممات في الوطن العربي لإبراز إبداعاتهن. ونشر آل الشيخ على حسابه في “تويتر” صورة تجمعه بالدكتورة وفاء الرشيد، وكتب معلقاً: “ابتدينا اليوم التنسيق لمعرض أنا عربية مع الدكتورة وفاء الرشيد- شركة التمكين، وندعوا لمشاركة المصممات من كافة العالم العربي، ورونا إبداعكم يا بنات العرب”.

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