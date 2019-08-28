تواصل الجهات الأمنية ممثلةً في دوريات الأمن والدفاع المدني، وبعض فِرق البحث والانقاذ التطوعية، البحث عن فتاة تُعاني حالة نفسية فُقدت عن أسرتها، التي بادرت بدورها بإبلاغ العمليات عن اختفائها.
وكانت قد انطلقت مهام فِرق الإنقاذ والبحث “أركان وساعد” فجر اليوم الأربعاء، وتمّ تحديد موقع المنزل الذي كانت قد خرجت منه الفتاه باعتبارها تسكنه في أحد الأحياء داخل الطائف، في الوقت الذي كان قد ورد بلاغ بأنهم وجدوا الفتاة في أحد أقسام الشرطة، وبعد توجّه والد الفتاة للقسم اتضح أنها لم تكن هي المفقودة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: مفقودة الطائف ما زالت مختفية.. وبلاغ العثور عليها ينتهي بـ ليست هي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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