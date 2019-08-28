مدني فيفا يعثر على جُثة مفقود سيل وادي ضمد- صور

عثرت فرق الدفاع المدني في محافظة فيفا على جُثة المفقود في سيل وادي ضمد بمشاركة متطوعي الدفاع المدني. وباشر مدني فيفا بلاغاً يوم أمس عن سقوط شخص في سيل وادي ضمد، وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، فور تلقيها البلاغ للبحث عن المفقود.

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