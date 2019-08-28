كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، سبب وجود بقع شديدة الاحمرار على الشمس هذه الأيام عند شروقها وغروبها. وقال “الزعاق” في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “خلال هذه الأيام والأيام السابقة تعمل الرطوبة في طبقات الجو العليا علاوة على السحب العابرة في الطبقات الدنيا على تشتيت شعاع الشمس في مكان غروبها وشروقها على شكل بقعة شديدة الاحمرار بشكل منفرش”.

وترددت أنباء فسرت الظاهرة إلى حدوث “تجارب نووية” لوثت الفضاء، وهو الأمر الذي نفاه الزعاق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء وجود تجارب نووية لوثت الفضاء.. الزعاق يحسم الجدل ويكشف سبب ظهور بقع شديدة الاحمرار على... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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