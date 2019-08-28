شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق : هذا ما يحدث الآن في عدن بعد سيطرة الشرعية وهذا هو سر تهاوي مليشيا الانتقالي بهذا الشكل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الاعلامي فتحي بن لزرق على تقدم قوات الجيش الوطني في جنوب اليمن اليوم الاربعاء . وقال بن لزرق في تغريدة له عبر حسابه في موقع “تويتر”: انتهت اللعبة في عدن , وماحدث ليس انتصارا لقوات الشرعية وليس هزيمة للإنتقالي. واضاف، كل ماحدث هو استلام وتسليم بين طرفين دوليين . Advertisements واشار: اما الأطراف المحلية فهي مجرد بيادق يتم تحريكها هنا وهناك. ونبه، هذه القصة بمختصر مفيد وعلى الجميع حقن الدماء فاللعبة اكبر من الجميع. ندعو لتجنيب عدن الدمار. وتشهد عدن في الاثناء تقدم سريع لقوات الشرعية وسط انهيار تام لقوات المجلس الانتقالي في جنوب اليمن.

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