شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بعد السيطرة في عدن.. الرئيس هادي يأمر بالتقدم إلى هذه المدينة وطرد القوات الإماراتية منها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عسكري عن تلقيهم اوامر تقضي بالسيطرة على معسكر التحالف العربي.في مدينة البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن. وقال مصدر عسكري لكريتر سكاي:تلقينا اوامر بالسيطرة على مقر التحالف العربي اليوم عقب انسحاب الامارات منه. واضاف:هناك اتفاقات تمت في الايام الماضية تقضي بان يسلم التحالف العربي كافة المناطق المحررة. الجدير بالذكر، ان الخبر ليس مؤكدا حتى الآن من جهة رسمية علنا، إنما نقل موقع "كريتر سكاي" ذلك عن مصدره العسكري.

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