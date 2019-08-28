شكرا لقرائتكم خبر عن ليست قوات الشرعية ولا التحالف.. هروب الحزام الأمني من مصافي عدن وتسليمه لطرف ثالث.. وهذا ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت قوات الحزام الامني التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بسحب عناصرها التي كانت تتواجد بمنشأة مصافي عدن، في مديرية البريقة قبل قليل.

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وقال شهود عيان ان قوة من الحزام الامني عبارة عن طقمين ومدرعة كانت تحرس المنشأة انسحبت باتجاه منطقة صلاح الدين غرب عدن .

وأشار المصدر ان ابناء مديرية البريقة تسلموا المصفاة من الحزام الامني وقاموا بالانتشار حولها وحمايتها .