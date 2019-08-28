شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو واضح .. الجيش اليمني يعلن الانتصار الأكبر في أبين .. وهذا ما يحدث الآن في قلب العاصمة المؤقتة عدن .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلام محلية ودولية أنباء عن استعادة قوات الجيش الوطني، قبل قليل، السيطرة على مديرية “شُقرة” بمحافظة أبين (جنوب اليمن)، وأعلنت التقدم نحو مدينة زنجبار مركز المحافظة بعد فشل تسليمها سلمياً.



وقالت مصادر عسكرية “ان قوات الجيش نفذت هجوم عنيف على مواقع الانتقالي الإماراتي ونفذت قصف مدفعي واستطاعت السيطرة على مديرية شقرة، فيما تواصل القوات التقدم نحو عاصمة المحافظة “زنجبار”.

إلى ذلك قالت المصادر أن المليشيات التابعة للإمارات تبدأ في الأثناء عملية إفراغ معسكر مكافحة الإرهاب في عدن من السلاح والقناصة .. إضافة إلى صدور توجيهات بإتلاف الوثائق والمراسلات مع القوات الإماراتية وأجهزة الحاسوب بعد فرار قيادات الإنتقالي صباح اليوم من مطار عدن وتقدم قوات الحماية الرئاسية صوب العاصمة عدن.



وكان الجيش الوطني قد أعلن الجيش بدء معركة تحرير محافظة أبين (جنوب اليمن) عقب فشل الوساطة المحلية لتسليم المحافظة بشكل سلمي وتجنيبها الحرب.



من جهتها قالت مصادر محلية “ان المعارك اسفرت عن اصابة نائب قائد قوات الحزام الأمني في أبين عبد الرحمن الشنيني، والذي يعد من أبرز القيادات التي رفضت جهود الوساطة والتسليم والانسحاب وأصر على المواجهة”.

ياتي ذلك بالتزامن مع فشل جهود الوساطة مع ميلشيات الإنتقالي الإماراتي لتسليم المحافظة، وأقدمو على الهجوم على مواقع الجيش في مديرية “شقرة” لساعات، قبل ان يتم استعادتها من قبل قوات الجيش.

شقرة تحررت وهذا فيديو لاحد ابطال الجيش الشرعية يحييكم من #شقرة ويطمئنكم بالنصر ويتوعد بدعس الدعس وتقدم باتجاه وادي حسان وزنجبار #ابين_تنتصر #اليمن_تكتب_نهايه_الامارات pic.twitter.com/iueoxlc97B — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) August 27, 2019

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الصحفي / أنيس منصور@ANES_m1

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شقرة تحررت وهذا فيديو لاحد ابطال الجيش الشرعية يحييكم من #شقرة ويطمئنكم بالنصر ويتوعد بدعس الدعس وتقدم باتجاه وادي حسان وزنجبار #ابين_تنتصر #اليمن_تكتب_نهايه_الامارات

شقرة تحررت وهذا فيديو لاحد ابطال الجيش الشرعية يحييكم من #شقرة ويطمئنكم بالنصر ويتوعد بدعس الدعس وتقدم باتجاه وادي حسان وزنجبار #ابين_تنتصر #اليمن_تكتب_نهايه_الامارات pic.twitter.com/iueoxlc97B — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) August 27, 2019

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شقرة تحررت وهذا فيديو لاحد ابطال الجيش الشرعية يحييكم من #شقرة ويطمئنكم بالنصر ويتوعد بدعس الدعس وتقدم باتجاه وادي حسان وزنجبار #ابين_تنتصر #اليمن_تكتب_نهايه_الامارات pic.twitter.com/iueoxlc97B — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) August 27, 2019

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