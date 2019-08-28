شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمني تسيطر على قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن .. شاهد أول (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات الجيش الوطني، ظهر اليوم الأربعاء، على قصر المعاشيق الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد. وأحكمت قوات الجيش الوطني سيطرتها على مختلف أحياء ومديريات مدينة عدن بعد دخولها للمدينة صباح اليوم الأربعاء وفرار ميليشيات الحزام الأمني التابعة لدولة الامارات. Advertisements

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