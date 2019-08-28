شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يفقد عقله ويهاجم الإمارات علنا ويتهمها بدعم ”الاخوان المسلمين” وحزب الإصلاح.. لن تصدق ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الاكاديمي الكويتي، الدكتور فايز النشوان، إن هاني بن بريك يتهم الإمارات بدعم مشروع الإخوان المسلمين في اليمن.

وردا على اتهامات بن بريك، لقناة العربية والحدث، قال النشوان في تغريدة على موقع تويتر، رصدها محرر "بويمن" : "المدعو هاني بن بريك يتهم الإمارات ضمنياً بأنها تدعم مشروع الإخوان المسلمين لإحتضانها قناة العربية والحدث على أراضيها بسبب ما يدعيه من موقف القناتين عن أحداث عدن".

واضاف النشوان، "يبدو أن هاني قد أفقده البيان السعودي الإماراتي الأخير عقله وهكذا هو حال كل خائن لوطنه وشرعيته".

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المدعو هاني بن بريك يتهم الإمارات ضمنياً بأنها تدعم مشروع الإخوان المسلمين لإحتضانها قناة العربية والحدث على أراضيها بسبب ما يدعيه من موقف القناتين عن أحداث عدن | يبدو أن هاني قد أفقده البيان السعودي الإماراتي الأخير عقله وهكذا هو حال كل خائن لوطنه وشرعيتهhttps://t.co/w5B2UvSTVu — د. فايـز النـشوان 🇰🇼 (@DrAlnashwan) August 27, 2019

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د. فايـز النـشوان Advertisements

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