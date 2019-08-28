شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار كبير للريال أمام الدولار والسعودي .. آخر تحديث سعر الصرف قبل قليل من مساء اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر في محلات الصرافة، عن استمرار تدهور الريال اليمني، مقابل العلات الأجنبية في تداولاته مساء الثلاثاء. ويرافق تدهور الريال، ارتفاع كبير في قيمة السلع والنواد الغذائية. سعر الصرف مساء الثلاثاء الموافق 27 اغسطس 2019م، على النحو التالي: الدولار Advertisements شراء ٥٩٥ البيع ٦٠٠ السعودي شراء ١٥٥ البيع ١٥٦.

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