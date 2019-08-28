شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمني تقتحم مطار عدن الدولي.. وفرحة عارمة تجتاح المواطنين واستقبال تاريخي .. وهذا مصير قيادات الانتقالي الجنوبي (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات الجيش، ظهر اليوم الأربعاء، على مطار عدن الدولي، بعد مواجهات محدودة مع قوات الانتقالي الاماراتي.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على مطار عدن الدولي، وتمركزت بداخله بعد فرار قوات الحزام الأمني التابع للانتقالي الاماراتي.

وكانت قوات الانتقالي الاماراتي قد علقت العمل في المطار وأخلته من الموظفين، وأعلنت تعليق الرحلات على وقع تقدم القوات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن.

وتواصل قوات الجيش تقدمها الميداني في العاصمة المؤقتة عدن ، بعد انهيارات متسارعة في صفوف قوات الانتقالي الاماراتي.

إلى ذلك، غمرت الفرحة أعين المواطنين وهم يرون تقدم قوات حكومتهم صوب مطار عدن الدولي الذي كان تحت سيطرة الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات.

شاهد لحظة وصول قوات الجيش اليمني الى مطار #عدن الدولي وسط فرحة المواطنين #اليمن pic.twitter.com/stkbjMi8Oo — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) August 28, 2019

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المشهد اليمني@mashhadyemeni

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شاهد لحظة وصول قوات الجيش اليمني الى مطار #عدن الدولي وسط فرحة المواطنين #اليمن

شاهد لحظة وصول قوات الجيش اليمني الى مطار #عدن الدولي وسط فرحة المواطنين #اليمن pic.twitter.com/stkbjMi8Oo — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) August 28, 2019

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شاهد لحظة وصول قوات الجيش اليمني الى مطار #عدن الدولي وسط فرحة المواطنين #اليمن pic.twitter.com/stkbjMi8Oo — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) August 28, 2019

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شاهد لحظة وصول قوات الجيش اليمني الى مطار #عدن الدولي وسط فرحة المواطنين #اليمن pic.twitter.com/stkbjMi8Oo — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) August 28, 2019

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