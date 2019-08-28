شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو واضح لقوات الجيش بعد السيطرة الكاملة على خورمكسر وسط المدينة .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استكملت قوات الجيش الوطني، السيطرة على مديرات الشيخ عثمان ودار سعد وخورمكسر شمال العاصمة المؤقتة عدن. وقالت مصادر محلية، إن قوات الجيش، حررت المديرات الثلاث، بعد مواجهات محدودة مع قوات الانتقالي الجنوبي. وتواصل قوات الجيش تقدمها بعد مديرية خور مكسر، وسط العاصمة المؤقتة عدن، بعد السيطرة على مطار عدن الدولي. Advertisements عاجل:

الجيش الوطني يستعيد مديرية خور مكسر بمحافظة عدن وترحيب شعبي بعودة الشرعية الدستورية للمحافظة#عدن_تنتصر pic.twitter.com/Sm0ns2HL1g — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019 "> "> معمر الإرياني✔@ERYANIM عاجل:

الجيش الوطني يستعيد مديرية خور مكسر بمحافظة عدن وترحيب شعبي بعودة الشرعية الدستورية للمحافظة#عدن_تنتصر عاجل:

الجيش الوطني يستعيد مديرية خور مكسر بمحافظة عدن وترحيب شعبي بعودة الشرعية الدستورية للمحافظة#عدن_تنتصر pic.twitter.com/Sm0ns2HL1g — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019

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