حج / ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة .. مشاهد إيمانية ولحظات روحانية



المدينة المنورة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

يحرص العديد من ضيوف الرحمن بعد أن منّ الله عليهم بأدائهم لنُسك الحج, على استغلال وقت زيارتهم للمدينة المنورة, بالصلاة بالمسجد النبوي, وزيارة العديد من المساجد والمواقع التاريخية بطيبة الطيبة.

ووثقت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

16:44ت م

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المدينة المنورة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسيحرص العديد من ضيوف الرحمن بعد أن منّ الله عليهم بأدائهم لنُسك الحج, على استغلال وقت زيارتهم للمدينة المنورة, بالصلاة بالمسجد النبوي, وزيارة العديد من المساجد والمواقع التاريخية بطيبة الطيبة.ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" مشاهد متنوعة من اعتكاف ضيوف الرحمن على أداء العبادات والطاعات وخاصة كبار السن منهم, الذين يقضون جُلّ وقتهم في قراءة القرآن بالمسجد النبوي والدعاء والابتهال لله تعالى, في هذه الأيام التي تسبق توقيت مغادرتهم وعودتهم لبُلدانهم.// انتهى //16:44ت م0194

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