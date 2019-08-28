السعودية اليوم / مدير تعليم ينبع يعتمد أسماء المعلمين المرشحين للعمل في مدارس تعليم الكبار



ينبع 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي, أسماء المعلمين المرشحين للعمل في مدارس تعليم الكبار خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440 / 1441هـ .

وأهاب المرشحين بالإسراع في التوجه إلى مدارسهم من يوم الأحد القادم, واستلام الجداول الدراسية، وعدم انتظار فترة تسجيل الطلاب المناطة بقادة المدارس.

من جانبه أكد رئيس قسم تعليم الكبار غازي عودة الرفاعي أن إجراءات مفاضلات الترشيح قد بدأتها لجنة مشكّلة لهذا الغرض, وشارك فيها أكثر من أربعين مشرفًا تربويًا، كلُّ حسب تخصصه.

وأكّد أن أسماء المعلمين المرشحين ليست نهائية وهي مرتبطة بأعداد الدارسين في كل مدرسة، فكلما زاد عدد الفصول يتم تكليف المعلمين من القائمة الاحتياطية الأول فالأول حسب درجات المفاضلة، علمًا أن التكليف خلال هذا العام وحسب توجيهات الوزارة محدد بالفصل الدراسي الأول وسيتم تجديده تلقائياً إذا لم يتم العمل بنظام التعاقد مستقبلاً.

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16:42ت م

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