

ينبع 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

دشن مدير التعليم في محافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي بمبنى الإدارة اليوم, أسطول النقل المدرسي بالمحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.

واطلع العقيبي على التجهيزات الخاصة بالحافلات واستكمال جميع المسوغات النظامية بها، مستمعاً لشرح تفصيلي من مدير خدمات الطلاب بين فيه عدد الحافلات والوسائل المساندة لها البالغة 433 حافلة تنقل 26679 طالباً وطالبة، وطريقة التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور, حاثاً على ضرورة اتباع الإرشادات التوعوية والمحافظة على محتويات الحافلات.

من جهته أوضح مدير خدمات الطلاب سلطان النزاوي, أنه جرى التأكّد من تدابير الأمن والسلامة والمواصفات الفنية, بالإضافة إلى تحديد أبعاد خاصة للمقاعد ومخارج الطوارئ واستخدام الزجاج الآمن والإطارات التي تتطابق مع المواصفات

// انتهى //

16:42ت م

0190



ينبع 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسدشن مدير التعليم في محافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي بمبنى الإدارة اليوم, أسطول النقل المدرسي بالمحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.واطلع العقيبي على التجهيزات الخاصة بالحافلات واستكمال جميع المسوغات النظامية بها، مستمعاً لشرح تفصيلي من مدير خدمات الطلاب بين فيه عدد الحافلات والوسائل المساندة لها البالغة 433 حافلة تنقل 26679 طالباً وطالبة، وطريقة التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور, حاثاً على ضرورة اتباع الإرشادات التوعوية والمحافظة على محتويات الحافلات.من جهته أوضح مدير خدمات الطلاب سلطان النزاوي, أنه جرى التأكّد من تدابير الأمن والسلامة والمواصفات الفنية, بالإضافة إلى تحديد أبعاد خاصة للمقاعد ومخارج الطوارئ واستخدام الزجاج الآمن والإطارات التي تتطابق مع المواصفات السعودية // انتهى //16:42ت م0190

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم ينبع يدشن الأسطول الجديد للنقل المدرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.