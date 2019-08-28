السعودية اليوم / السلطات الليبية المختصة تنقذ 65 وتنتشل 5 جثث آخرين قبالة ساحل الخمس



طرابلس 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

أنقذت السلطات الليبية 65 مهاجراً غير شرعي وانتشلت جثث 5 أشخاص شمال الخمس.

وقال الناطق الرسمي باسم البحرية، العميد أيوب قاسم، في بيان اليوم، ورد بلاغ إلى غرفة عمليات حرس السواحل بوجود قارب هجرة غير شرعية يحتاج إلى إغاثة سريعة، وذلك على بعد 9 أميال شمال الخمس، دون إعطاء إحداثيات أو معلومات إضافية عن الهدف.

وأضاف "تم إبحار الزورق (أوباري) التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل والبحث عن القارب المنكوب في المنطقة المحتملة، وبعد البحث تم العثور على القارب حوله مهاجرين غير شرعيين وبعض الجثث، مبيناً أنه جرى إنقاذ 65 مهاجرًا غير شرعي بينهم امرأتان، وانتشال 5 جثث "3 رجال وامرأة وطفل"، ومشيرًا إلى أن الضحايا من الجنسيات الصومالية والمغربية، وما زال البحث جاريًا عن المزيد من الناجين والجثث.

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16:24ت م

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