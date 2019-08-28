السعودية اليوم / مدير تعليم الدوادمي يلتقي قادة المدارس



الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

التقى مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي أمس, بقادة المدارس بحضور العديد من القيادات التربوية، وذلك في قاعة الاجتماعات بالإدارة.

وأكد السبيعي خلال اللقاء ان قادة المدارس هم من يصنعون النجاح والتميز في الميدان من خلال ما يقدمونه من إنجازات لتطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجاته وأشاد خلال اللقاء بجهود الأقسام في الاستعداد للعام الدراسي منذ وقت مبكر.

بدوره أشار مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية جمال بن محمد الحمادي الى أهمية الدور المهم لقائد المدرسة في العملية التعليمية والارتقاء بالعمل الإداري والتربوي والنهوض بهم.

من جانبه حث رئيس قسم الإشراف التربوي مناور بن محمد العتيبي قادة المدارس على التهيئة والبداية الجادة مع بداية العام الدراسي والبعد عن الرسائل السلبية.

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16:20ت م

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