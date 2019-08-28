السعودية اليوم / تعليم تبوك ينظم لقاءً مع مديري الإدارات والمشرفين والمشرفات بالمنطقة



تبوك 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

التقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أمس , مديري الإدارات والمشرفين

والمشرفات عبر الشبكة المغلقة, وذلك على مسرح الإدارة بحضور المساعدين .

واستهل مدير التعليم اللقاء بكلمة حث خلالها المشرفين والمشرفات بالمنطقة على تحفيز ودعم وتدريب المعلمين والمعلمات وتعزيز وتكريم المتميزين والمتميزات منهم لدفعهم إلى المزيد من العطاء والإبداع ، مؤكداً أهمية تفعيل جانب القدوة الحسنة للمشرف التربوي بما ينعكس على المعلمين والمعلمات إيجابا وبالتالي على أبنائهم الطلاب وبناتهم الطالبات وصولاً إلى بيئة تعليمية مثالية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشدد على ضرورة تذليل جميع الصعوبات التي قد تعترض سير العملية التعليمية واستهلال العام الدراسي الجديد بكل طموح وتطلعات واستثمار جميع الطاقات والإمكانيات لإتاحة الفرصة أمام كل مبدع ومتميز ومتابعة احتياجات المدارس وتحديد الملاحظات ومساندة قادة وقائدات المدارس بمعالجة نواحي القصور التي يجب معالجتها ودعمها ومتابعة توفر المقررات والمقاعد الدراسية وأعمال التكييف والصيانة والنظافة لجميع المدارس.

وأبان " العُمري " أن الجولات الميدانية للمشرفين والمشرفات ستبدأ من مطلع الأسبوع المقبل لمشاركة الميدان التربوي احتياجاته وتقديم العون له عندما يحتاج لأي مساعدة من إدارة التعليم, مشيراً إلى أن هدف المشرفين والمشرفات الرئيس يجب أن يكون خدمة المدرسة ومساندتها من أجل تتحسن وتتطور عمليات نواتج التعلم وزيادة التحصيل الدراسي وترسيخ دور المدرسة في المجتمع نحو تحقيق مخرجات ذات جودة عالية لعملية التعليم .

// انتهى //

16:09ت م

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