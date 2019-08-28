حج / تعليم الباحة يكرم الفرقة الكشفية المشاركة في حج هذا العام



الباحة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ، الفرقة الكشفية المشاركة في خدمة حج هذا العام 1440، يتقدمهم قائد الفريق الكشفي ربيع الزهراني والقائد الكشفي صالح غنام وأعضاء الفريق المشارك؛ جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم بقادة المدارس ومديري الإدارات بالتعليم .

وثمن المدير العام للتعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني المشاركة في الحج واستشعار عظمة العمل الإنساني الذي يقوم به الفريق ، موضحاً أن الأعمال التي تقدمها فرق الكشافة في خدمة الحجاج بالبقاع الطاهرة لموسم حج هذا العام تجسد بعداً إنسانياً أساسه المشاركة النبيلة وتقديم الجهود المثلى في خدمة المجتمع كما تعكس صورا مشرفة لشباب هذا الوطن كون ما يقوم به الكشافة المشاركون من مهام جليلة تتمثل في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وكون عملهم في خدمة الحجاج عملا مكملا للجهود الجبارة التي تبذل من خلالها الحكومة الرشيدة " أيدها الله " التي تبذل الغالي والنفيس من أجل خدمة ضيوف الرحمن، والعمل على توفير أقصى سبل الراحة، لتيسير أداء شعيرة الحج والعمرة على الحجيج، من مشارق الأرض ومغاربها.

وقال الدكتور عبدالخالق " إننا في هذا البلد المقدس، الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، نشعر بسعادة غامرة ونحن نفتح قلوبنا لاستقبال ضيوف الرحمن، ونشرف بخدمتهم في الوقت الذي نشعر أنَّ من أولى الواجبات علينا، أن نكرس الجهد وأن نوفر الإمكانات، في سبيل أن يتمكن حجاج البيت العتيق من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، في راحة ويسر وسهولة.

// انتهى //

15:38ت م

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