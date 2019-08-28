السعودية اليوم / بلدي أمانة الجوف يعقد اجتماعه الرابع والأربعين



سكاكا 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة الجوف اجتماعه الرابع والأربعين برئاسة رئيس المجلس الدكتور دخيل الله بن تركي الشمدين وحضور أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان وأعضاء المجلس البلدي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بالجوف عبدالله بن زايد الرويلي أن المجلس ناقش جدول الأعمال وعدداً من طلبات ومقترحات وشكاوي المواطنين على موقع المجلس الرسمي .

كما اطلع المجلس على عرض مصور عن مشروعي تطوير وتحسين المدخل الشمالي والجنوبي ، وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لأمانة منطقة الجوف على جهودها الملموسة في أحياء مدينة سكاكا وتهيئة ونظافة عدد من الساحات المحيطة بمدارس المنطقة لقرب بدء العام الدراسي الجديد.

وفِي نهاية الجلسة قدم رئيس المجلس شكره وتقديره للأعضاء على جهودهم ونقل صوت المواطن بما يخدم الصالح العام .

//انتهى//

15:27ت م

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