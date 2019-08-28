السعودية اليوم / خطط إجرائية للمحافظة على الرقعة الزراعية بالأحساء



الأحساء 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

التقى أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، اليوم المدير العام لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس إبراهيم الخليل، ومدير وحدة الزراعة بالهفوف المهندس عبدالعزيز العتيق ، وذلك في مقر الأمانة.

وناقش اللقاء المحافظة على الرقعة الزراعية وفق التكاملية الإستراتيجية لمستقبل واحة الأحساء، وأوجه التعاون المشترك في سبيل تحقيق الأهداف التي تخدم الجانب التخصصي في البيئة والمياه والزراعة، في خطة تنفيذية وإجرائية مشتركة في سبيل تدعيم الزراعة في الأحساء، مع ضرورة المحافظة على ضبط التنمية في القطاع الزراعي، وعدم تحويلها إلى سكني بحسب الأنظمة، والعناية بالمشاريع خلال خطط الجهات الحكومية المعنية في المدة القادمة.

وأوضح المهندس الملحم أن الأحساء تتميز بأراضيها الزراعية الخصبة ومحاصيلها الوفيرة ، مشيراً إلى أن محاصيلها الزراعية سجلت جودة نوعية تميزت بها عن غيرها من المناطق ، وذلك لما يلقاه القطاع الزراعي من دعم غير محدود من حكومتنا الرشيدة.

من جانبه أعرب المدير العام لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء المهندس إبراهيم الخليل عن شكره وتقديره لتعاون أمانة الأحساء بما هو لصالح مستقبل الزراعة، مؤكداً أن مكتب الوزارة بالأحساء يعمل وفق خطط وزارية، هادفة إلى تحقيق الاستدامة الزراعية عبر العديد من الأهداف التنفيذية التي جُدولت ضمن الأعمال الإجرائية داخل الرقعة الزراعية، فيما يحقق رؤية مملكتنا الطموحة.

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15:26ت م

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