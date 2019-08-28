السعودية اليوم / تعليم الباحة ينهى توزيع المقررات الدراسية على مدارس المنطقة



الباحة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

وقف المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني وفريق العمل بالإدارة اليوم ، على آخر مراحل ترحيل المقررات الدراسية في مستودعات الإدارة التي وصلت من الوزارة ، ليتم توزيعها وفق الخطة العامة للإدارة للاستعداد للفصل الدراسي الأول لهذا العام وضمان وصول المقررات إلى جميع المدارس واستلامها من أكثر من 55 ألف طالب وطالبة يمثلون جميع مدارس المنطقة.

ورفع المدير العام شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ومعالي نائبه ومعالي مساعده على ما حظيت به الإدارة من دعم دائم في مختلف جوانب العمل التعليمي وبالأخص سرعة إيصال المقررات الدراسية إلى إدارات التعليم ومتابعته الدائمة لإجراءات العمل ، مقدماً شكره للإدارات المعنية والمشاركة في تنفيذها المتميز والمعد لترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس وعلى ما لمسه من عمل تكاملي اتسم بالجدية والعمل الدؤوب من جميع أفراد فريق العمل لضمان انطلاقة موفقة وناجحة للعام الدراسي القادم.

وناشد الدكتور عبدالخالق الطلاب والطالبات بأهمية الحفاظ على الكتاب المدرسي واحترامه كواجب أخلاقي وسلوك حضاري والمحافظة عليه من الامتهان لما يحويه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة.

كما دعا أمين الإدارة خميس بن عبدالرحمن القفعي جميع قائدي وقائدات المدارس إلى مطابقة كمية المقررات الدراسية المستلمة مع بيانات الطلاب والطالبات المدخلة في نظام نور للتأكد من مطابقتها للاحتياج الفعلي والرفع بالعجز (إن وجد) عاجلاً للإدارة حتى يتم استيفاؤه مبكراً قبل انطلاق الفصل الدراسي.

وفي ذات السياق شرعت مدارس المنطقة بتوزيع المقررات الدراسية على طاولات الطلاب في فصولهم مع بداية حضورهم لأول أيام الفصل الأول في مشهد يترجم حرص قادة وقائدات المدارس على تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات منذ مطلع اليوم الدراسي بما يبعث فيهم روح الجدية والانضباط واستثمار اليوم الدراسي الأول ويرفع من كفاءة العملية التعليمية.

// انتهى //

15:25ت م

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