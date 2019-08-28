السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستعرض جاهزية التعليم للعام الدراسي



نجران 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، استعدادات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لانطلاقة العام الدارسي في تقرير قدمه مدير عام التعليم الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

واطلع سموه على التقرير المصور لجاهزية إدارة التعليم وإحصاءات بعدد الطلاب والطالبات والمدارس والخطط التعليمية والتشغيلية.

وأشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد باحترافية إدارة تعليم المنطقة في إدارة الأزمات، التي انعكست في استمرار العملية التعليمية رغم كل الظروف بوعي وإدراك تام من ولاة أمور الطلاب والطالبات.

وبيّن العتيبي آلية توزيع المعلمين والمعلمات المعينين حديثًا بالمنطقة، حيث أنهت الإدارة إجراءات مباشرة ألف و860 معلمًا ومعلمة في مدارس المنطقة.

// انتهى //

15:24ت م

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