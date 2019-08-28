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2019-08-28 فيديو.. جمل سائب يخترق هايلوكس ونجاة قائدها بأعجوبة متابعات الخليج 365 - متابعة نجا قائد مركبة من نوع هايلوكس بأعجوبة بعدما اصطدم بسرعة عالية بأحد الإبل السائبة. Advertisements وأظهر مقطع فيديو الجمل وقد استقر في المقعد المجاور لقائد المركبة بعدما سقط من فوقها بفعل قوة الصدمة. ولم يتبين من المقطع تاريخ ولا مكان وقوع الحادث.









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